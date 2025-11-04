Путин вручил награды патриарху Кириллу и вдове Солженицына
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин проводит церемонию награждения в День народного единства 4 ноября. На мероприятии глава государства вручает государственные награды выдающимся деятелям России. В числе награжденных оказались предстоятель Русской православной церкви и вдова известного писателя. Среди награжденных — патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также Наталья Солженицына, супруга выдающегося русского писателя и общественного деятеля Александра Солженицына.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.