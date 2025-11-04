Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Путин вручил награды патриарху Кириллу и вдове Солженицына

04 ноября 2025 в 19:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин проводит церемонию награждения в День народного единства 4 ноября. На мероприятии глава государства вручает государственные награды выдающимся деятелям России. В числе награжденных оказались предстоятель Русской православной церкви и вдова известного писателя. Среди награжденных — патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также Наталья Солженицына, супруга выдающегося русского писателя и общественного деятеля Александра Солженицына.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал