Путин вручил госнаграды и премии в Кремле
04 ноября 2025 в 20:05
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава российского государства Владимир Путин проводит в Кремле официальное мероприятие по вручению государственных наград и премий. В торжественной церемонии приняли участие представители общественных и религиозных структур, деловых кругов, а также зарубежные деятели культуры.
