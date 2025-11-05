«Ведомости»: чиновник Кремля сформулировал пять вызовов, что стоят перед Россией

Чиновник рассказал о важных проблемах общества Фото: Илья Московец © URA.RU

Перед Россией, как страной и цивилизацией стоят пять основных вызовов, на которые придется дать ответ в ближайшие годы. Об этом говорится в статье начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева.

«Первый вызов — это расколы и конфликты в обществе. Второй — угроза утраты суверенитета. Третий — депопуляция из-за отказа от семьи и детей. Четвертый — утрата доверия между обществом и властью. Пятый — расчеловечивание, уход в виртуальный мир, когда человек становится субъектом потребления», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на статью Харичева, которая опубликована в №2 журнала «Государство».

Вызовы и ответы на них по мнению Харичева

Проблема: Рост социальных, экономических и политических противоречий, ведущих к разобщенности.

Ответ: Формирование солидарного и сплоченного социума через идеологическую работу, а не только инструментальные решения.

Проблема: потеря суверенитета, например отток до 70% выпускников лучших физматшкол за границу до 2022 года. По данным чиновника, спецоперация предотвратила этот сценарий.

Ответ: Патриотическое воспитание молодежи. В качестве мер принят закон, который вводит ключевые показатели эффективности (KPI) по формированию патриотических установок для госорганов и образовательных учреждений.

Проблема: Снижение рождаемости и отказ от традиционной семьи, названной результатом «глобалистического эксперимента» и «вмешательства в сознание».

Ответ: Популяризация семейных ценностей и создание «моды» на многодетность. В частности, предлагается снимать фильмы только о семьях, где есть три и более детей.

Проблема: Снижение доверия граждан к государству и риск разрушения политической системы.

Ответ: Внедрение контроля меритократии (власти достойных) и повышение общей эффективности и управляемости государственных структур.

Проблема: Уход в виртуальный мир, трансгуманизм и превращение человека в «субъект потребления» под влиянием рекламы и маркетплейсов.

Ответ: Воспитание «человека будущего», который разделяет ценности деятельного патриотизма, созидательного труда, служения, единства народов и традиционных моральных норм.

