Минпросвещения рассказало про единые государственные учебники для школьников

Минпросвещения намерено подготовить единые школьные учебники к 2029 году
Минпросвещения у 2029 году планирует завершить работу по созданию единых учебников по обязательным школьным предметам
Минпросвещения России завершит подготовку единых государственных учебников по всем обязательным школьным предметам к 2029 году. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут. 

«В этом году нами введен новый механизм подготовки государственных учебников, который, мы полагаем, позволит уже к 2029 году завершить подготовку всех государственных учебников по всем обязательным учебным предметам», — заявил Реут на коллегии Министерства просвещения РФ. Он также добавил, что уже в этом году министерство ввело новый механизм создания учебников, который ускорит процесс и обеспечит их единообразие по всей стране.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028 года, а переход на новый стандарт будет проходить поэтапно, начиная с 2026 года. Уже в 2027 году планируется внедрение государственных учебников по естественно-научным дисциплинам, русскому языку и литературе. Ранее помощник российского президента Владимир Мединский пообещал доработать учебники по истории, передает RT.

