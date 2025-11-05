Москвича задержали за передачу данных о россиянах спецслужбам НАТО
05 ноября 2025 в 11:46
Правоохранительные органы задержали жителя Москвы, подозреваемого в передаче информации о российских гражданах с оппозиционными взглядами спецслужбам одной из стран — членов НАТО. Согласно имеющимся данным, полученные сведения предполагалось использовать для вербовки указанных лиц. Как сообщили в ФСБ, возбуждено уголовное дело.
