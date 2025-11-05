В России появятся детские сим-карты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ приступает к реализации инициативы по запуску детских сим-карт. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Согласно новым правилам, родители получат возможность отслеживать местонахождение своих детей в режиме реального времени. Геотрекинговые данные будут предоставляться без подачи специального заявления.

Ранее Шадаев сообщил о планах внедрения в России специализированных сим-карт для детей, оснащенных усиленными механизмами защиты от потенциально опасного контента. Приобретение подобных сим-карт будет осуществляться на добровольной основе по решению родителей или законных представителей несовершеннолетних. Отмечается, что такие сим-карты не будут включаться в установленное антифродовым законодательством ограничение в 20 сим-карт на одного человека. Они также будут оборудованы специальными инструментами фильтрации интернет-трафика, параметры которых смогут настраивать родители. Целевой аудиторией данного продукта станут дети в возрасте до 14 лет.