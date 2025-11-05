Первые совместные военные учения начали Россия и Шри-Ланка
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Шри-Ланке стартовали первые в истории совместные российско-ланкийские военные учения «Тропа росомахи-2025». Об этом Минобороны сообщило URA.RU.
«Российскую сторону на учении представляют военнослужащие Восточного военного округа. Руководителем учения от Российской Федерации назначен генерал-майор Андрей Козлов», — сообщили в ведомстве. Со стороны Шри-Ланки руководство осуществляет генерал-майор Приянта Ниваратне. Учения проходят на территории Центра подготовки Сухопутных войск в ДСР Шри-Ланка. Это первый опыт подобного военного сотрудничества между двумя странами.
В маневрах участвуют профессиональные военные специалисты обеих стран. Программа учений включает отработку взаимодействия в различных условиях и обмен опытом. Проведение совместных учений укрепляет военно-техническое сотрудничество между Россией и Шри-Ланкой. Это соответствует курсу на развитие партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Проведение совместных учений «Тропа росомахи-2025» соответствует курсу России на расширение военного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее заместитель министра обороны РФ Олег Савельев заявил о намерении наращивать участие Военно-морского флота России в военном взаимодействии как в двустороннем формате с отдельными странами, так и в рамках многостороннего сотрудничества с АСЕАН и формата «СМОА плюс».
