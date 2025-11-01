Россия наращивает военно-морское сотрудничество с АСЕАН
Россия подтвердила готовность развивать военное взаимодействие сразу по двум направлениям
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Россия намерена активизировать участие Военно-морского флота в сотрудничестве со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Олег Савельев.
«Намерены наращивать участие Военно-морского флота России в военном сотрудничестве на данном направлении», — сказал Савельев на 12-м совещании министров обороны государств-участников формата «СМОА плюс» в Куала-Лумпуре. Его слова передает ТАСС.
Российская сторона подтвердила готовность развивать военное взаимодействие сразу по двум ключевым направлениям. Первое — двустороннее сотрудничество в формате Россия — АСЕАН, второе — многостороннее взаимодействие в рамках расширенного формата «СМОА плюс».
В 2021 году состоялись первые военно-морские учения России — АСЕАН под названием «АРНЕКС-2021». Эти маневры имели мирную направленность и были сфокусированы на отработке взаимодействия между военными моряками РФ и стран ассоциации в морских условиях. В 2023 году на Дальнем Востоке России прошли масштабные международные антитеррористические учения в формате «СМОА плюс». Маневры проводились под российско-мьянманским председательством и собрали военные контингенты из 12 государств объединения.
