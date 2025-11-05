Baza: зрители в кинотеатре Абакана получили ожоги глаз при просмотре «Папиных дочек»

У пострадавших начали болеть глаза через несколько часов после окончания сеанса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из кинотеатров Абакана более 30 зрителей получили ожоги глаз при просмотре фильма «Папины дочки». Всему виной бактерицидные лампы, работавшие в помещении. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«В Абакане 32 человека <...> получили ожоги глаз во время просмотра фильма [„Папины дочки“] в кинотеатре. <...> Один из сотрудников забыл выключить кварцевые лампы для дезинфекции», — говорится в сообщении Baza.