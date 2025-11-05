Baza: зрители в кинотеатре Абакана получили ожоги глаз при просмотре «Папиных дочек»
У пострадавших начали болеть глаза через несколько часов после окончания сеанса (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В одном из кинотеатров Абакана более 30 зрителей получили ожоги глаз при просмотре фильма «Папины дочки». Всему виной бактерицидные лампы, работавшие в помещении. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«В Абакане 32 человека <...> получили ожоги глаз во время просмотра фильма [„Папины дочки“] в кинотеатре. <...> Один из сотрудников забыл выключить кварцевые лампы для дезинфекции», — говорится в сообщении Baza.
Отмечается, что инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус». Среди пострадавших 20 детей. В разговоре с telegram-каналом SHOT один из потерпевших сообщил, что у зрителей возникли сильные боли в глазах через несколько часов после окончания сеанса. Отмечается, что все пострадавшие получили необходимую медпомощь. По данным местного Минздрава, серьезных повреждений никто не получил. По факту некачественного предоставления услуг возбуждено уголовное дело.
