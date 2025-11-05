Мельниченко: в Пензенской области введен план «Ковер»
06 ноября 2025 в 03:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Пензе и области ввели план «Ковер». Сейчас в регионе установлены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
