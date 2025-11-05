Проект о запрете магазинам на большие наценки грозит дефицитом продуктов

ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуме обсудят законопроект, предусматривающий введение ограничений на торговую наценку розничных сетей. Согласно документу, который будет представлен на рассмотрение 6 ноября, максимальная надбавка к цене товаров, получаемых от производителей, не должна превышать 15%.

«Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов — целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. Наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — говорится в документе, сообщают «Известия».