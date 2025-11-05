Проект о запрете магазинам на большие наценки грозит дефицитом продуктов
В Госдуме обсудят законопроект, предусматривающий введение ограничений на торговую наценку розничных сетей. Согласно документу, который будет представлен на рассмотрение 6 ноября, максимальная надбавка к цене товаров, получаемых от производителей, не должна превышать 15%.
«Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов — целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. Наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — говорится в документе, сообщают «Известия».
Авторы инициативы указывают, что сейчас надбавка может достигать 300%, что приводит к росту цен. Однако представители бизнеса считают законопроект малореалистичным. При ключевой ставке ЦБ в 16,5% торговые компании берут кредиты и вынуждены компенсировать издержки через наценку, которая остается основным способом получения прибыли. Кроме того, ритейлеры несут расходы на коммунальные платежи, аренду помещений и зарплату сотрудников.
