На фронте похвастались успехами по поводу взятия Купянска

Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили 25 зданий в Купянске за последние сутки. В западной части города подразделения продвинулись по трем улицам, освободив 16 зданий, еще девять зданий на территории комбикормового завода освободили соседние подразделения. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. За последние сутки в городе освобождено 25 зданий. В западной части мои бойцы продвинулись по трем улицам, освободив 16 зданий. По улице Первой Западной — 9, Левадный въезд — 4 и на Синьковской — 3 дома», — заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик в видеообращении, распространенном Минобороны России.

По словам военного, подразделения продолжают продвижение на правом берегу реки Оскол. Там остается освободить еще около 130 зданий.

