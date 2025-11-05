Запад гадает, зачем Путин собрал Совбез по ядерному оружию: реакция иносми

Заявление Путина на Совбезе стало ответом на планы США Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава России Владимир Путин 5 ноября созвал заседание Совета безопасности, в ходе которого было рассмотрено заявление американского президента Дональда Трампа о планах по возобновлению испытаний ядерного оружия. В ходе Совбеза президент поручил оценить целесообразность своих ядерных испытаний в ответ на учения США. Как западные СМИ отреагировали на распоряжения российского лидера — в материале URA.RU.

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Вашингтон провел учения с отработкой превентивного удара по России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Поручение Путина

Глава военного ведомства Андрей Белоусов доложил на Совбезе о том, что США ведут масштабную модернизацию своего стратегического арсенала, а также провели маневры с отработкой нанесения упреждающего удара по территории России. Министр обороны выступил с инициативой приступить к подготовительным мероприятиям для потенциального проведения испытаний на архипелаге Новая Земля.

В ответ на это президент Путин дал распоряжение провести сбор дополнительных сведений относительно намерений американской стороны и представить обоснованные предложения о необходимости запуска подобных мероприятий. При этом российский лидер особо отметил, что Москва продолжает придерживаться положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Firstpost

Как пишет Firstpost, данное решение создает угрозу для одного из немногих оставшихся символических сдерживающих инструментов, сформировавшихся в постконфликтный период после окончания холодной войны. При этом Путин подчеркивает, что Москва не намерена предпринимать односторонних действий, заявляя о готовности России провести испытания исключительно в ответ на аналогичные шаги со стороны «Соединенных Штатов или иного государства, обладающего ядерным оружием».

Spiegel

«Ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки представляет собой наиболее катастрофический вариант развития событий. Обе ядерные сверхдержавы на сегодняшний день обладают приблизительно пятью тысячами боевых ядерных зарядов, из которых порядка полутора тысяч находятся в состоянии боевой готовности. В случае применения этого колоссального разрушительного потенциала человечество столкнется с концом цивилизации», — заявил в интервью Spiegel эксперт по вопросам безопасности Ливиу Хоровиц.

Баланс между двумя ядерными сверхдержавами может быть нарушен из-за наращивания ядерных сил Китая Фото: Роман Наумов © URA.RU

Financial Times

Разрушение системы контроля над вооружениями, поспешность в создании новых вооружений и безрассудные заявления о возобновлении ядерных испытаний вызывают растущую тревогу, особенно на фоне украинского конфликта, который ознаменовал возвращение к практике ядерных угроз. Тем временем сложившийся на протяжении десятилетий стратегический паритет между двумя ядерными супердержавами может оказаться под угрозой в связи с наращиванием ядерного потенциала Китаем, отмечает Financial Times.

NBC News

Данное решение было принято после того, как глава Белого дома Дональд Трамп на минувшей неделе заявил о поручении министерству обороны «без промедления» приступить к проведению ядерных испытаний «на паритетных началах» с иными государствами.

NBC News подчеркивают, что Соединенные Штаты не осуществляли ядерные испытания с 1992 года, Китайская Народная Республика и Франция — с 1996-го, а Советский Союз — с 1990-го. Распоряжение американского лидера вызвало жесткую критику со стороны специалистов в области ядерной физики и экспертного сообщества по вопросам нераспространения ядерного вооружения, которые подчеркнули, что подобного рода испытания не обеспечат Вашингтону существенных преимуществ, а лишь усилят позиции Москвы и Пекина.

Reuters

Президент России заявил о неукоснительном соблюдении Москвой своих обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. При этом глава государства подчеркнул, что в случае проведения испытаний со стороны США или иной ядерной державы российская сторона предпримет аналогичные шаги, пишет Reuters.

Министр обороны Андрей Белоусов доложил Путину о необходимости незамедлительной подготовки к проведению полномасштабных ядерных испытаний. Данная рекомендация обусловлена последними заявлениями и действиями американской администрации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что окончательных решений пока нет Фото: Роман Наумов © URA.RU

CNN

Путин сообщил о намерении рассмотреть перспективу осуществления новых испытаний ядерного оружия. Данное заявление последовало после того, как американский президент Трамп огласил намерения США по возобновлению ядерной программы.

Российский лидер дал указание профильным государственным структурам подготовить скоординированные предложения относительно потенциального запуска подготовительных мероприятий к проведению испытаний ядерных вооружений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на данный момент итоговые решения по этому вопросу не приняты, сообщает CNN.

The Washington Post

Во время выступления на заседании Совета безопасности Владимир Путин заявил, что Россия вернется к проведению ядерных испытаний исключительно при условии, что аналогичные действия предпримут США, пишет The Washington Post. При этом президент дал указание Министерству обороны, Министерству иностранных дел и ряду других профильных ведомств провести оценку намерений американской стороны и разработать соответствующие рекомендации относительно возможного возобновления испытательной деятельности.

Россия, как и другие страны, регулярно проводит лишь тесты безъядерных систем доставки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Le Parisien

Владимир Путин охарактеризовал высказывания Дональда Трампа как «серьезный вопрос». Американский лидер ранее заявил о намерении Соединенных Штатов «проводить испытания, поскольку их проводят другие страны». Однако Трамп не стал конкретизировать, подразумеваются ли под этим испытания с применением ядерных боеприпасов, от которых США отказались с 1992 года.