Командир отряда войск РФ рассказал о ходе боев в Купянске
06 ноября 2025 в 03:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Группировка войск "Запад" в течение последних суток освободила 25 зданий на территории Купянска. Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на правобережье реки Оскол в черте города. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового подразделения.
