Россиянам начали массово отказывать в выдаче ипотек
Банки отказывают в ипотеке по 60% заявок
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60% по итогам сентября 2025 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучили «Известия». Одобряется только 39% заявок на жилищные кредиты, а с начала года показатель снизился почти на 10 процентных пунктов.
Рост числа отказов связан с введением с 1 июля 2025 года специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов финансовых организаций. «Из-за них кредитным организациям невыгодно выдавать более рискованные ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом платит небольшой первоначальный взнос», — цитирует управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича «Известия».
Снижение ключевой ставки до 16,5% и удешевление кредитов пока не вернули на рынок большинство надежных заемщиков, поскольку ставки остаются высокими, уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Одновременно банки, ограниченные в выдаче займов клиентам с высокой долговой нагрузкой, не спешат наращивать риски, стараясь сохранить качество кредитных портфелей.
На ситуацию также влияет рост просрочек по займам. Финансовые организации вынуждены сохранять жесткие требования к заемщикам, ведь под проблемные активы приходится выделять дополнительные резервы — это уменьшает их возможную прибыль.
Стоимость ипотеки на вторичное жилье по-прежнему остается высокой, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Ставки могут доходить до 24%. При таких условиях кредит на 10 миллионов рублей на 25 лет с первоначальным взносом 20% обойдется в более чем 150 тысяч рублей ежемесячно.
Ужесточение требований Центробанка, введенное в июле 2025 года, стало ответом на бурный рост ипотечного рынка в первой половине года, когда объемы выдач удвоились по сравнению с началом года, а общие обязательства россиян по ипотеке достигли рекордных 19,7 трлн рублей. Регулятор стремился снизить долю рискованных кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой и минимальными первоначальными взносами, что привело к значительному сокращению таких займов в третьем квартале 2025 года.
