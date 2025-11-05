Россиянам начали массово отказывать в выдаче ипотек

Банки отказывают в ипотеке по 60% заявок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60% по итогам сентября 2025 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучили «Известия». Одобряется только 39% заявок на жилищные кредиты, а с начала года показатель снизился почти на 10 процентных пунктов.

Рост числа отказов связан с введением с 1 июля 2025 года специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов финансовых организаций. «Из-за них кредитным организациям невыгодно выдавать более рискованные ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом платит небольшой первоначальный взнос», — цитирует управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича «Известия».

Снижение ключевой ставки до 16,5% и удешевление кредитов пока не вернули на рынок большинство надежных заемщиков, поскольку ставки остаются высокими, уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Одновременно банки, ограниченные в выдаче займов клиентам с высокой долговой нагрузкой, не спешат наращивать риски, стараясь сохранить качество кредитных портфелей.

Продолжение после рекламы

На ситуацию также влияет рост просрочек по займам. Финансовые организации вынуждены сохранять жесткие требования к заемщикам, ведь под проблемные активы приходится выделять дополнительные резервы — это уменьшает их возможную прибыль.

Стоимость ипотеки на вторичное жилье по-прежнему остается высокой, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Ставки могут доходить до 24%. При таких условиях кредит на 10 миллионов рублей на 25 лет с первоначальным взносом 20% обойдется в более чем 150 тысяч рублей ежемесячно.