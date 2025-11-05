Во всем мире начал стремительно дорожать один вид мяса

Проблемы у производителей привели к резкому росту цен на говядину Фото: Размик Закарян © URA.RU

Цена на говядину в мире достигла исторического максимума, превысив семь долларов за килограмм, чего не наблюдалось с 1960 года. Аналитики связывают это с проблемами у крупнейших производителей, включая США, Евросоюз и Аргентину. Это следует из данных Всемирного банка.

«Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила семь долларов за килограмм на фоне проблем у крупнейших производителей. Цены на говядину растут уже пятый месяц подряд, в октябре они прибавили еще 3% по сравнению с предыдущим месяцем и 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Аналитики объясняют рост цен конкуренцией со стороны молочной продукции, которая снижает объемы поголовья скота, направляемого на мясо. Кроме того, увеличился спрос на импорт говядины со стороны США, где наблюдается спад производства из-за дефицита кормов. Аналогичные проблемы отмечаются в Евросоюзе и Аргентине, где низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия вынудили производителей сокращать поголовье.

