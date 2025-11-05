Системы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над девятью регионами РФ

Системы ПВО за семь часов уничтожили 16 украинских беспилотников над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

«С 17:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства. По три БПЛА были уничтожены над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Брянской и Волгоградской областями и Республикой Крым. Еще по одному беспилотнику — над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.