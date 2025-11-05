Логотип РИА URA.RU
Системы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над девятью регионами РФ

06 ноября 2025 в 02:34
Силы ПВО сработали над девятью регионами России

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО за семь часов уничтожили 16 украинских беспилотников над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

«С 17:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства. По три БПЛА были уничтожены над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Брянской и Волгоградской областями и Республикой Крым. Еще по одному беспилотнику — над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских БПЛА в ночь на 5 ноября. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Воронежской областью. Карта СВО на Украине — в материале URA.RU.

