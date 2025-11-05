Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Командир дал прогноз по срокам взятия Купянска

Командир Лаврик: бойцам ВС РФ осталось около недели до взятия Купянска
06 ноября 2025 в 03:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бойцы группировки «Запад» в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск

Бойцы группировки «Запад» в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащие группировки войск «Запад» планируют полностью освободить Купянск в течение предстоящей недели. Соответствующее заявление сделал командир штурмового подразделения 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии, действующей в составе группировки «Запад», известный под позывным Лаврик.

«Имеются все основания полагать, что населенный пункт будет полностью освобожден в ближайшие семь дней. Личный состав демонстрирует высокий боевой дух, поставленная задача будет выполнена», — сказал командир Лаврик на видео, предоставленном Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российские военные продолжают развивать успех. Положение бойцов ВСУ, оказавшихся зажатыми в тиски в районах Купянска и Красноармейска, является незавидным.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал