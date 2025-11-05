Командир дал прогноз по срокам взятия Купянска
Бойцы группировки «Запад» в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Военнослужащие группировки войск «Запад» планируют полностью освободить Купянск в течение предстоящей недели. Соответствующее заявление сделал командир штурмового подразделения 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии, действующей в составе группировки «Запад», известный под позывным Лаврик.
«Имеются все основания полагать, что населенный пункт будет полностью освобожден в ближайшие семь дней. Личный состав демонстрирует высокий боевой дух, поставленная задача будет выполнена», — сказал командир Лаврик на видео, предоставленном Минобороны России.
Ранее в военном ведомстве заявили, что российские военные продолжают развивать успех. Положение бойцов ВСУ, оказавшихся зажатыми в тиски в районах Купянска и Красноармейска, является незавидным.
