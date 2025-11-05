Иностранный бизнес почти остановил попытки уйти из России

Сделки по исходу иностранного бизнеса из России практически прекратились Фото: Илья Московец © URA.RU

Иностранный бизнес практически оставил попытки уйти из России. Число сделок по выходу иностранных компаний из страны за девять месяцев 2025 года сократилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает информационное агентство AK&M. Эти транзакции, которые ранее были основным драйвером российского рынка слияний и поглощений, практически прекратились.

«Число таких кейсов стремится к нулю на фоне высоких дисконтов и сложности согласования. Об этом говорят эксперты», — сообщает РБК.