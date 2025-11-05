Иностранный бизнес почти остановил попытки уйти из России
Сделки по исходу иностранного бизнеса из России практически прекратились
Фото: Илья Московец © URA.RU
Иностранный бизнес практически оставил попытки уйти из России. Число сделок по выходу иностранных компаний из страны за девять месяцев 2025 года сократилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает информационное агентство AK&M. Эти транзакции, которые ранее были основным драйвером российского рынка слияний и поглощений, практически прекратились.
«Число таких кейсов стремится к нулю на фоне высоких дисконтов и сложности согласования. Об этом говорят эксперты», — сообщает РБК.
Блокировка российских активов в европейских депозитариях произошла в 2022 году после введения санкций и коснулась примерно 6 трлн рублей средств инвесторов. С тех пор были предприняты попытки разморозить активы через конвертацию еврооблигаций и выкуп иностранных акций, однако полное разблокирование осложняется позицией ЕС, который рассматривает возможность использования замороженных российских средств для помощи Украине, что встречает сопротивление Бельгии и самого депозитария Euroclear.
