Выяснилось, сколько объектов осталось ВС РФ до полной зачистки Купянска
ТАСС: на правом берегу Купянска ВС РФ осталось зачистить 130 строений
06 ноября 2025 в 03:31
Фото: © URA.RU
На правом берегу Купянска российской армии нужно провести зачистку приблизительно 130 строений для окончательного контроля над городом. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового отряда.
