В Екатеринбурге арестовали бизнесмена по делу об убийстве 20 лет назад
Коммерсанта Олега Ануфриева поместили за решетку
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу коммерсанта из Нижнего Тагила Олега Ануфриева, которого называют бывшим лидером ОПГ «Фортуна». Ему вменяют статью об убийстве двух лиц, подтвердили URA.RU в инстанции. Подробности уголовного дела — в материале агентства.
Ануфриев был задержан в Тагиле несколько дней назад. В силовой операции участвовали сотрудники УБОП и следователи из 4-го отдела областного СУ СК, которые занимаются расследованием преступлений прошлых лет. «Ануфриев будет под стражей до 16 декабря», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По словам источника URA.RU, близкого к силовой среде, Ануфриеву могут вменять эпизод убийства из августа 1994 года. «Тогда на набережной убили мужчину. Преступление произошло на глазах у девушки, она в свое время давала показания по этому происшествию. Но делу не дали ход», — сказал собеседник агентства.
По неподтвержденным данным, вместе с Ануфриевым могли задержать еще двух мужчин, которые могут быть связаны с «Фортуной». Предположительно, у одного из них якобы прошли обыски, после которых мужчина оказался в больнице. «Возможно, после следственных действий этих лиц отпустили. Они могут проходить по делу в качестве свидетелей. Тогда была большая компания, кого-то уже и в живых нет. Кроме того, в деле может быть не один, а два эпизода», — предполагает источник URA.RU. В свердловском СУ СК от комментариев по теме отказались.
«Фортуну» называют одной из самых мощных ОПГ в Нижнем Тагиле. Члены банды занимались рэкетом и захватом предприятий. В свое время группировка «соревновалась» с другой известной тагильской бандой — «Герат-Урал». Обе ОПГ силовикам удалось разгромить. В частности, лидер «Герат-Урала» Андрей Селезнев в 2024 году попал под суд вместе с двумя киллерами.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!