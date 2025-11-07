В Екатеринбурге арестовали бизнесмена по делу об убийстве 20 лет назад

Коммерсанта Олега Ануфриева поместили за решетку Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу коммерсанта из Нижнего Тагила Олега Ануфриева, которого называют бывшим лидером ОПГ «Фортуна». Ему вменяют статью об убийстве двух лиц, подтвердили URA.RU в инстанции. Подробности уголовного дела — в материале агентства.

Ануфриев был задержан в Тагиле несколько дней назад. В силовой операции участвовали сотрудники УБОП и следователи из 4-го отдела областного СУ СК, которые занимаются расследованием преступлений прошлых лет. «Ануфриев будет под стражей до 16 декабря», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По словам источника URA.RU, близкого к силовой среде, Ануфриеву могут вменять эпизод убийства из августа 1994 года. «Тогда на набережной убили мужчину. Преступление произошло на глазах у девушки, она в свое время давала показания по этому происшествию. Но делу не дали ход», — сказал собеседник агентства.

По неподтвержденным данным, вместе с Ануфриевым могли задержать еще двух мужчин, которые могут быть связаны с «Фортуной». Предположительно, у одного из них якобы прошли обыски, после которых мужчина оказался в больнице. «Возможно, после следственных действий этих лиц отпустили. Они могут проходить по делу в качестве свидетелей. Тогда была большая компания, кого-то уже и в живых нет. Кроме того, в деле может быть не один, а два эпизода», — предполагает источник URA.RU. В свердловском СУ СК от комментариев по теме отказались.