Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

«Взятка, два фигуранта»: что известно об уголовном деле свердловского вице-мэра

Арестованную замглавы Ревды Анциферову обвиняют во взятке в 150 тысяч рублей
07 ноября 2025 в 12:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юлия Анциферова в суде

Юлия Анциферова в суде

Фото: предоставлено прокуратурой области

Арестованной по делу о взятке замглавы Ревды (Свердловская область) Юлии Анциферовой вменяют получение взятки в 150 тысяч рублей. При этом следователи проверяют ее на причастность к другим преступлениям. Все, что известно об уголовном деле, — в материале URA.RU.

Первое задержание

По данным агентства, вопросы у силовиков к Анциферовой могли появиться еще в конце 2024 года. А 12 февраля ее задержали. Тогда сообщалось, что дело против нее может быть связано с уголовным преследованием бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, которого собираются судить за коррупцию. На следующий день Анциферову отпустили на свободу.

Уголовное дело

Накануне стало известно, что против Анциферовой возбуждено дело по п. "в " ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ее обвинили в получении взятки в 150 тысяч рублей. По версии следствия, чиновница, курирующая земельные вопросы, за эти деньги могла беспрепятственно отдавать участки "своим людям". Суд в Первоуральске отправил замглавы под стражу до 4 января 2026 года.

Продолжение после рекламы

Другие фигуранты

По мнению обвинения, в уголовном деле Анциферовой есть еще минимум два фигуранта. Оба — жители Ревды, один из которых дал взятку, а второй выступил посредником и отнес деньги Юлии. Против них также возбуждены уголовные дела. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на их имущество. Саму Анциферову проверяют на причастность к другим преступлениям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал