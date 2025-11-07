«Взятка, два фигуранта»: что известно об уголовном деле свердловского вице-мэра

Юлия Анциферова в суде Фото: предоставлено прокуратурой области

Арестованной по делу о взятке замглавы Ревды (Свердловская область) Юлии Анциферовой вменяют получение взятки в 150 тысяч рублей. При этом следователи проверяют ее на причастность к другим преступлениям. Все, что известно об уголовном деле, — в материале URA.RU.

Первое задержание

По данным агентства, вопросы у силовиков к Анциферовой могли появиться еще в конце 2024 года. А 12 февраля ее задержали. Тогда сообщалось, что дело против нее может быть связано с уголовным преследованием бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, которого собираются судить за коррупцию. На следующий день Анциферову отпустили на свободу.

Уголовное дело

Накануне стало известно, что против Анциферовой возбуждено дело по п. "в " ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ее обвинили в получении взятки в 150 тысяч рублей. По версии следствия, чиновница, курирующая земельные вопросы, за эти деньги могла беспрепятственно отдавать участки "своим людям". Суд в Первоуральске отправил замглавы под стражу до 4 января 2026 года.

Другие фигуранты