Названа причина пожара под Сысертью, где сгорела семья спасателя

Причиной беды названо замыкание проводки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Причиной пожара в деревне Кашино, где погибли жена и дочь спасателя Сергея Полетаева, стало короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказала его тетя. Сам мужчина в момент трагедии тоже был в доме, он получил тяжелые ожоги и сейчас находится в больнице.

«Мы получили заключение пожарных экспертов. В нем сказано, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки», — пояснила Анна. Она добавила, что погибшие мать и дочь будут похоронены в пятницу, 7 ноября, в Кашино.

Сергей не сможет присутствовать на прощании: он сейчас находится в Екатеринбурге, в ожогом центре. Состояние мужчины тяжелое, пациента периодически переводят на ИВЛ. Однако он в сознании и, по словам Анны, знает о постигшей его беде. В случившемся есть особый трагизм, ведь Полетаев сам спасатель. Он состоял в карауле, непосредственно выезжал на место ЧП и тушил пожары, на его счету немало спасенных жизней.

