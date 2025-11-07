Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Названа причина пожара под Сысертью, где сгорела семья спасателя

Замыкание стало причиной пожара, в котором сгорела семья свердловского спасателя
07 ноября 2025 в 10:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Причиной беды названо замыкание проводки (архивное фото)

Причиной беды названо замыкание проводки (архивное фото)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Причиной пожара в деревне Кашино, где погибли жена и дочь спасателя Сергея Полетаева, стало короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказала его тетя. Сам мужчина в момент трагедии тоже был в доме, он получил тяжелые ожоги и сейчас находится в больнице. 

«Мы получили заключение пожарных экспертов. В нем сказано, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки», — пояснила Анна. Она добавила, что погибшие мать и дочь будут похоронены в пятницу, 7 ноября, в Кашино. 

Сергей не сможет присутствовать на прощании: он сейчас находится в Екатеринбурге, в ожогом центре. Состояние мужчины тяжелое, пациента периодически переводят на ИВЛ. Однако он в сознании и, по словам Анны, знает о постигшей его беде. В случившемся есть особый трагизм, ведь Полетаев сам спасатель. Он состоял в карауле, непосредственно выезжал на место ЧП и тушил пожары, на его счету немало спасенных жизней. 

Продолжение после рекламы

Сейчас коллеги и просто неравнодушные люди организовали сбор денег, чтобы помочь мужчине. Желающие могут перечислить посильную сумму на счет его тети Анны Вячеславовны : 2202206158641857.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал