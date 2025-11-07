ДТП унесло жизнь 4-летней девочки Фото: Владимир Жабриков

Березовский городской суд вынес приговор Дмитрию Подковрину, который насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Подковрина признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначили ему наказание в виде 2,5 лет колонии-поселении. Наказание заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% от заработка в доход государства», — сообщили в инстанции. Также его лишили водительских прав на тот же срок.

Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что не заметил людей на пешеходном переходе.

Продолжение после рекламы

Как писало URA.RU, авария произошла днем 23 мая на улице Гагарина. Подковрин ехал на грузовике Mazda Titan и сбил 35-летнюю женщину с дочкой. Пешеходы переходили дорогу по зебре, водитель обязан был уступить им дорогу.

Подковрин признался гаишникам, что не заметил их из-за автомобиля, который остановился в правой полосе. Женщина получил травмы, а дочка скончалась у нее на глазах в скорой помощи.

Против Дмитрия возбудили уголовное дело. Он признал вину в случившемся. Во время судебного разбирательства мужчина заявил, что у его жены — онкология, а родители уже не работают. Его стаж вождения — 20 лет, ранее он не попал в серьезные аварии.