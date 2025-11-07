Уральские ученые: экосистемы России не справляются с переработкой углекислого газа

В среднем экосистемы России ежегодно поглощают 1,1 млрд тонн углекислого газа Фото: пресс-служба УрФУ

Природные сообщества России поглощают в три-четыре раза больше углерода, чем возвращают обратно в атмосферу. Об этом сообщил директор ботанического сада Уральского федерального университета (УрФУ) и руководитель карбонового полигона «Урал-Карбон» Виктор Валдайских на Международном муниципальном форуме БРИКС. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УрФУ, в среднем экосистемы страны ежегодно поглощают 1,1 млрд тонн и «выдыхают» около 0,3 млрд тонн углекислого газа.

«В целом наша страна является стоком углекислого газа. У нас сотни миллионов гектаров леса, атмосферный углерод запасается в торфяных залежах болот, в гумусе почв. Тем не менее наша промышленность, транспорт, энергетика, а также деградируемые земли, например, распахиваемые сельскохозяйственные почвы, вносят значимый вклад в эмиссию углерода», — сказал Виктор Валдайских.

Узнать объемы переработки углерода ученым удалось благодаря первой в России карты среднегодового поглощения углекислого газа — ее также представили на форуме БРИКС. Карту создали на основе математической модели, обученной на метеорологических и спутниковых данных, а также учитывающей конкретные типы экосистем в разных географических точках страны.

«Мы обучили ансамблевую модель машинного обучения на данных, собранных более чем за десятилетие со 180 экспериментальных станций, расположенных в северном полушарии Земли. Карту углеродного баланса составили до 2022 года, так как использовали показатели международной сети Fluxnet, которая работала в России до того времени. Таким образом, мы использовали показатели, собранные и обработанные по единым стандартам», — отметил климатолог Константин Грибанов.

Он добавил, что данные не учитывают антропогенные факторы, например, работу промышленности, выхлопы автомобилей и пожары. Исследования в вузе проводятся при поддержке Минобрнауки России в рамках десятилетия науки и технологий.