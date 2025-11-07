Задержки и отмены рейсов в России 7 ноября: онлайн-табло

В каких аэропортах задерживаются рейсы 7 ноября Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация с авиаперелетами в России остается нестабильной. По данным на 7 ноября, продолжаются переносы и корректировки рейсов на внутренних и международных линиях. Пассажирам рекомендуется сохранять спокойствие, самостоятельно и заблаговременно мониторить изменения в расписании. Подробнее — в материале URA.RU.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 08:30 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 4 вылета до Анадыря, Сочи, Грозного и Пхукета. Задержка при посадке ожидается у 21 рейса. Среди направлений — Новосибирск, Красноярск, Дели, Иркутск, Улан-Удэ, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Екатеринбург.

В Домодедово задержано 2 рейса в Фергану и Владикавказ. Отменен вылет в Ош. Прилетят с опозданием 9 рейсов. Среди направлений — Ташкент, Иркустк, Благовещенск, Каир, Владикавказ, Шарм-эль-Шейх. Отменен прилет из Ош.

Продолжение после рекламы

Во Внуково задержано 4 вылета в Хургаду, Дубай, Пхукет и Ереван. Отменен вылет в Анталью. С опозданием прилетит 11 самолетов из Красноярска, Сургута, Махачкалы, Иркутска, Мирного, Еревана, Антальи, Краснодара.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 2 рейса в Ухту и Иркутск. С опозданием прилетит 3 самолета из Сочи, Иркутска и Барнаула. Отменены рейс из Москвы и Худжанда.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержан рейс в Иваново. На прилет задержан один рейс из Москвы, Самарканда, Иваново, Новосибирска, Барнаула.

Екатеринбург

В аэропорту Кольцово вылетит с опозданием 4 рейса в Сургут, Санкт-Петербург, Москву и Фукуок. На прилет задержано 3 рейсов из Хабаровска, Владивостока и Краснодара. Отмен рейсов не обнаружено.

Новосибирск