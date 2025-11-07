Логотип РИА URA.RU
Главный танковый завод с Урала сокращает сотрудников

«Уралвагонзавод» планирует сократить штат сотрудников
07 ноября 2025 в 10:57
На заводе проводят реструктуризацию

На заводе проводят реструктуризацию

«Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») собирается сократить часть сотрудников. На предприятии проводят реструктуризацию, рассказали URA.RU в пресс-службе завода.

«В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов. Все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства», — пояснили там.

Представители завода отметили, что УВЗ продолжает стабильно работать над гособоронзаказами. «Уралвагонзавод» также продолжает поиск и набор новых сотрудников, подчеркнули они.

Недавно на УВЗ заявили о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции. Определенным работникам предложили перейти на другие направления.

