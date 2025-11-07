Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Екатеринбурге стартует запись в лагеря на зимние каникулы

07 ноября 2025 в 12:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С 10 ноября в Екатеринбурге стартует запись в детский лагерь

С 10 ноября в Екатеринбурге стартует запись в детский лагерь

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге стартует запись в детские лагеря, в том числе в «Уральские самоцветы», на зимнюю смену. К приему заявок приступят 10 ноября, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Около 200 уральских школьников в возрасте от 6,5 до 18 лет смогут отдохнуть и оздоровиться», — сказано в сообщении. Смена продлится с 22 по 28 декабря.

«Уральские самоцветы» подготовили для ребят разнообразные программы отдыха и оздоровления. Подать заявление можно до 17 ноября через портал Госуслуг или в отделениях МФЦ в часы их работы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал