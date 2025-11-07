В Екатеринбурге стартует запись в лагеря на зимние каникулы

С 10 ноября в Екатеринбурге стартует запись в детский лагерь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге стартует запись в детские лагеря, в том числе в «Уральские самоцветы», на зимнюю смену. К приему заявок приступят 10 ноября, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Около 200 уральских школьников в возрасте от 6,5 до 18 лет смогут отдохнуть и оздоровиться», — сказано в сообщении. Смена продлится с 22 по 28 декабря.