Свердловчанин устроил побег от ДПС, а потом избил инспектора

Возбуждено уголовное дело Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за 28-летним гонщиком на Lada Priora. «Шумахера» догнали, но сдаваться он не стал и напал на одного из инспекторов. Теперь ему грозит срок, рассказали правоохранители.

«Утром 27 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял Lada Priora. Автомобилист был замечен сотрудниками ДПС, находившимися на дежурстве. Манера вождения привлекла внимание стражей порядка, и они потребовали от него остановиться. Данное требование обвиняемый проигнорировал и проехал дальше», — пояснили в пресс-службе областного СК СКР.

Погоня длилась недолго. Когда инспекторы приблизились к легковушке, гонщик пересел с водительского места на пассажирское, уверяя, что якобы не водил. Его попросили выйти из авто, после чего он набросился на сотрудника.

