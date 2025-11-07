Свердловчанин устроил побег от ДПС, а потом избил инспектора
Возбуждено уголовное дело
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за 28-летним гонщиком на Lada Priora. «Шумахера» догнали, но сдаваться он не стал и напал на одного из инспекторов. Теперь ему грозит срок, рассказали правоохранители.
«Утром 27 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял Lada Priora. Автомобилист был замечен сотрудниками ДПС, находившимися на дежурстве. Манера вождения привлекла внимание стражей порядка, и они потребовали от него остановиться. Данное требование обвиняемый проигнорировал и проехал дальше», — пояснили в пресс-службе областного СК СКР.
Погоня длилась недолго. Когда инспекторы приблизились к легковушке, гонщик пересел с водительского места на пассажирское, уверяя, что якобы не водил. Его попросили выйти из авто, после чего он набросился на сотрудника.
Дебошира задержали и обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, он гонял без прав и даже не обучался в автошколе. «Теперь, вдобавок к букету административных правонарушений, горе-водителю предстоит ответить ещё и по уголовной статье», — подчеркнул полковник Горелых.
