Боец екатеринбургской команды «Архангел Михаил» и претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Петр Ян оказался в рейтинге Forbes среди самых ценных персональных брендов российских спортсменов 2025 года. В топ попали представители разных видов спорта.
Согласно рейтингу, боец занял 10 место из 30-ти. На первом оказался хоккеист Александр Овечкин, затем идет боец UFC Ислам Махачев, а тройку замыкает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Издание отмечает, что только в TikTok на Яна подписано порядка 1,2 миллиона человек — больше, чем на кого-либо в данном рейтинге. Однако в этом году Forbes изменил методики подсчета баллов для рейтинга. Так, основным фактором стало не количество упоминаний спортсмена в новостях об итогах состязаний, а реальный интерес к нему со стороны публики.
Ровно через месяц Петр Ян проведет титульный поединок против действующего чемпиона Мераба Двалишвили. Победа вернет российского спортсмена в топ рейтинга UFC.
