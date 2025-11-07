Логотип РИА URA.RU
Петр Ян попал в элитарный рейтинг Forbes. Фото

Петр Ян попал в рейтинг ценных персональных брендов спортсменов РФ от Forbes
07 ноября 2025 в 10:45
На счету Яна 19 побед в профессиональной карьере

Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Боец екатеринбургской команды «Архангел Михаил» и претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Петр Ян оказался в рейтинге Forbes среди самых ценных персональных брендов российских спортсменов 2025 года. В топ попали представители разных видов спорта.

Согласно рейтингу, боец занял 10 место из 30-ти. На первом оказался хоккеист Александр Овечкин, затем идет боец UFC Ислам Махачев, а тройку замыкает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Издание отмечает, что только в TikTok на Яна подписано порядка 1,2 миллиона человек — больше, чем на кого-либо в данном рейтинге. Однако в этом году Forbes изменил методики подсчета баллов для рейтинга. Так, основным фактором стало не количество упоминаний спортсмена в новостях об итогах состязаний, а реальный интерес к нему со стороны публики.

Ровно через месяц Петр Ян проведет титульный поединок против действующего чемпиона Мераба Двалишвили. Победа вернет российского спортсмена в топ рейтинга UFC.

