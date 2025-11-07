Сын полковника, осужденный за смертельное ДТП в Екатеринбурге, в 4 раз попросился на свободу

Владимир Васильев сейчас отбывает наказание в Нижнем Тагиле Фото: URA.RU © URA.RU

Сын полковника Росгвардии из Екатеринбурга Владимир Васильев, осужденный за смертельную аварию в 2019 году, в четвертый раз попросил освободить его условно-досрочно. Об этом URA.RU рассказал источник. Его слова подтверждаются данными судебной картотеки.

Весной 2024 года Алатырский райсуд (Республика Чувашия) отпустил Васильева на свободу по УДО. Позже решение было отменено по просьбе прокуратуры. Тем летом его перевели в исправительный центр в Нижний Тагил. Через три месяца он второй раз попросился на свободу, но суд не отпустил его. Третья попытка выйти по УДО была в январе этого года — суд вновь был непреклонен. За это время двое потерпевших успели взыскать с Васильева свыше двух миллионов рублей. Защита Васильева считает, что в первый раз суд абсолютно обоснованно удовлетворил прошение об УДО.

Смертельная авария произошла 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, Владимир был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец.

Продолжение после рекламы