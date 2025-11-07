Свердловский омбудсмен создает новую структуру для работы с детьми

Титова рассказала о первых задачах на новом посту Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области до конца года создадут детский общественный совет. Об этом в интервью URA.RU рассказала новый детский омбудсмен по правам ребенка Татьяна Титова.

«Если говорить о ближайших задачах, то это создание регионального детского общественного совета до конца 2025 года. Он как раз обеспечит ту самую обратную связь, которая нам очень необходима от детей. Чтобы дети обсуждали актуальные вопросы, вырабатывали позиции и доводили их до нас, взрослых», — объяснила задачи совета Титова.

Она отметила, что по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка давно создан федеральный детский общественный совет, который состоит из председателей региональных советов. По ее словам, детский совет в регионе обеспечит обратную связь от школьников.

