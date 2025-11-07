Данный особняк по праву считался главным жилым домом семьи Баландиных Фото: Илья Московец © URA.RU

В истории дореволюционного Екатеринбурга, бывшего не только промышленным, но и крупным торгово-финансовым центром Урала, немаловажную роль играли купеческие династии, чья «предпринимательская жилка» и капиталы формировали облик города. Одной из таких влиятельных семей были Баландины — старообрядцы, сумевшие создать огромное состояние и оставить после себя ряд замечательных архитектурных памятников, которые и сегодня украшают уральскую столицу. Подробнее — в материале URA.RU.

Купеческая династия Баландиных

Основатель рода Степан Баландин, выходец из крестьян Троицко-Сергиевской лавры, поселился с семьей около Екатеринбургского завода в середине XIX века, имея на руках все необходимые легальные документы. Это опровергает расхожие мнения о том, что все уральские старообрядцы были потомками беглых стрельцов. Баландины представляли собой пример законного и весьма успешного предпринимательства.

Их торговый оборот достигал астрономической по тем временам суммы в 2 миллиона рублей в год. Основу этого богатства составляла торговля салом. Сотни тысяч пудов этого продукта отправлялись через порты Санкт-Петербурга и Таганрога в страны Западной Европы и Константинополь. Однако Баландины не ограничивались лишь торговлей — в 1830-е годы одними из первых выступили с инициативой поиска золотых рудников, что впоследствии принесло им еще большее состояние и влияние.

Продолжение после рекламы

Будучи людьми состоятельными и играя не последнюю роль в общественной жизни города, Баландины обзавелись в Екатеринбурге несколькими роскошными особняками. Наиболее известными из них являются усадьбы на современных улицах Чапаева, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Каждое из этих зданий имеет свою уникальную историю, отражающую этапы жизни семьи и экономические вехи города.

Усадьба Баландина, ул. Чапаева, 7 (бывшая Архиерейская)

Особняк Баландиных, некогда главный дом семьи, имеет долгую историю. Основанный в 1791 году как каменный дом, он трансформировался под руководством купцов. После выноса производств за пределы усадьбы, она обрела классическую трехчастную структуру: парадный двор, хозяйственный двор и сад, которая, к сожалению, не сохранилась.

Центром усадьбы стал двухэтажный каменный дом с мезонином, окруженный оградой и воротами. Изначально в стиле классицизма, дом был перестроен в 1860-1870-х годах. Пристройки и декоративные элементы в стиле эклектика придали ему нынешний вид. В этот же период были возведены одноэтажный флигель и полностью изменена ограда с воротами.

Уникальность архитектуры главного дома заключается в асимметричных выступах. Северо-восточный выступ, напоминающий апсиду, предположительно служил домовой церковью для старообрядческого владельца. Фасад украшен профилированными тягами и филенчатыми пилястрами, акцентирующими мебели под мезонином. Мезонин, в свою очередь, декорирован пилястрами и завершается аттиком.

Окна первого и второго этажей оформлены по-разному: на первом этаже — простые плоские наличники, на втором — более богатое украшение с подоконными филенками, сандриками на кронштейнах и растительной лепниной. Форма сандриков и центральные элементы лепнины (розетки, венки) чередуются, создавая ритмический рисунок. Окна мезонина украшены полукруглыми фронтончиками с лепниной.

После Октябрьской революции 1917 года дом, как и многие другие частные владения, был национализирован и перестроен под коммунальные квартиры, что неизбежно привело к утрате многих исторических интерьеров. Сегодня в здании располагаются административные учреждения. Весь квартал по улице Чапаева представляет собой целостный ансамбль купеческих усадеб, являясь живым отражением своей эпохи.





































1/10 Фото: Илья Московец © URA.RU

Усадьба на ул. Розы Люксембург, 75 (бывшая Златоустовская)

В 1835 году Баландины приобрели еще одну усадьбу, расположенную на современной улице Розы Люксембург. Изначально построенная не ими, она была сразу же перестроена и украшена новыми владельцами согласно их вкусам и потребностям. Вопрос веры был крайне важен для Баландиных, как и для многих крупных уральских купцов, принадлежавших к старообрядчеству.

Продолжение после рекламы

Однако с приходом к власти императора Николая I давление на старообрядцев, особенно на состоятельных купечество, резко усилилось. Власти требовали перехода в официальное единоверие, встал даже вопрос о запрете раскольникам владеть золотыми приисками. Под этим давлением многие перешли в единоверие. Но сам Степан Баландин какое-то время сопротивлялся. Вероятно, именно по его воле особняк на Златоустовской улице был передан старообрядческой общине для устройства в нем тайной церкви.

Община перестроила здание под храм, установила крест, а в 1913 году пристроила колокольню. Эта церковь действовала вплоть до 1930 года, когда советская власть вела активную борьбу с религией. В советский период в бывшем храме разместился туберкулезный диспансер. В постсоветское время здание было возвращено Русской Православной Церкви. С этой церковью связан любопытный исторический факт: в марте 1931 года, во время ремонта на чердаке, был обнаружен тайник с кладом, содержащим медные медали Санкт-Петербургского монетного двора. Установить, кому именно принадлежал этот клад, так и не удалось.





















































1/14 Фото: Илья Московец © URA.RU

Усадьба на ул. Карла Либкнехта, 38 (бывший Вознесенский проспект)

Усадьба семьи Баландиных, располагавшаяся на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайской, в 1873 году стала домом для первого городского клуба — Общественного собрания. Первоначальная перестройка под руководством архитектора М.Л. Реутова придала зданию более солидный вид, соответствующий статусу главного клуба города. В 1880 году к нему добавился просторный зрительный зал со сценой по проекту С.С. Козлова. В 1915 году была проведена третья крупная перестройка. Изначально помещения арендовались, но затем здание было выкуплено в собственность.

Общественное собрание было не только местом для развлечений, но и деловым центром, где купцы обсуждали коммерческие вопросы и налаживали связи. В 1885 году здесь состоялся первый в Екатеринбурге бал при электрическом освещении, ставшее знаковым событием. После революции здание сохранило свою общественную функцию. Здесь располагались различные клубы, действовал Театр юного зрителя, а сегодня в нем находится учебный театр Екатеринбургского государственного театрального института.





















































1/14 Фото: Илья Московец © URA.RU

Предпринимательская деятельность Баландиных: от сала до золота

Баландины были «салотопенниками» — владели четырьмя салотопенными фирмами, часто организованными на паях с другими купцами. Первоначально производства располагались прямо в усадьбах, и лишь позже их стали выносить за черту города.

Продолжение после рекламы

Новый виток в благосостоянии семьи связан с «золотой лихорадкой», накрывшей Урал и Сибирь в начале XIX века. После того как в 1826-1828 годах частным лицам разрешили добычу золота, купеческие капиталы устремились в эту отрасль. Степан Баландин вместе с компаньоном Гаврилой Фомичом Казанцевым организовали собственную изыскательную партию. Они проявили новаторский подход: в то время как все искали золото на удобном правом берегу реки Кии, они рискнули двинуться на топкий и болотистый левый берег. Над ними посмеивались, но именно здесь, у Кундустуюльского ключа, в 1831 году их ждала удача.

Еще одним изобретением Баландина стал зимний способ добычи. Он понял, что в промерзших болотах гораздо легче добраться до золотоносных пластов. Этот метод позволил им намывать на своих приисках значительно больше золота, чем конкурентам. Для обработки добытого металла в Екатеринбурге было построено здание Уральской химической и золотосплавочной лаборатории на Тарасовской набережной, где золото очищали и превращали в слитки.

Расцвет золотодобычи продолжался до реформы 1861 года, отменившей крепостное право, после чего отрасль пережила кризис. Чтобы его преодолеть, ведущие купцы, включая Баландиных, Тарасовых, Казанцевых и других, создали «Товарищество по добыче золота», которое в начале XX века добывало от 14 до 20 пудов золота в год, имея оборот в 430 тысяч рублей и обеспечивая работой сотни людей.