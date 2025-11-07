Свердловские власти торгуются с федералами за усадьбу Харитонова

Мэрия арендует усадьбу за 37 миллионов рублей в год Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга обратилась в МУГИСО региона за памятниками для обмена на усадьбу Харитонова-Расторгуева, которая относится к федеральной собственности. Городу не удалось найти равноценных объектов для сделки, предложенной Министерством культуры РФ, сообщил URA.RU осведомленный источник.

«Администрация Екатеринбурга просит МУГИСО помочь в подборе равноценных памятников, принадлежащих области для обмена. Объект должен устроить федеральный Минкульт», — сказал собеседник.

На данный момент территория принадлежит Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. Долгое время город ее арендует, отдавая федералам ежегодно около 37 миллионов рублей, однако состояние усадьбы плачевное, несмотря на то, что там занимаются дети.

Администрация города неоднократно направляла обращения в Минкульт РФ с просьбой о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность. Все такие запросы оставались без удовлетворения.