Общество

ЖКХ и Городская среда

Свердловские власти торгуются с федералами за усадьбу Харитонова

Мэрия Екатеринбурга обратилась в МУГИСО за памятниками для обмена на усадьбу
07 ноября 2025 в 13:06
Мэрия арендует усадьбу за 37 миллионов рублей в год

Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга обратилась в МУГИСО региона за памятниками для обмена на усадьбу Харитонова-Расторгуева, которая относится к федеральной собственности. Городу не удалось найти равноценных объектов для сделки, предложенной Министерством культуры РФ, сообщил URA.RU осведомленный источник.

«Администрация Екатеринбурга просит МУГИСО помочь в подборе равноценных памятников, принадлежащих области для обмена. Объект должен устроить федеральный Минкульт», — сказал собеседник.

На данный момент территория принадлежит Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. Долгое время город ее арендует, отдавая федералам ежегодно около 37 миллионов рублей, однако состояние усадьбы плачевное, несмотря на то, что там занимаются дети.

Администрация города неоднократно направляла обращения в Минкульт РФ с просьбой о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность. Все такие запросы оставались без удовлетворения.

В октябре 2025-го ведомство согласилось передать объект в обмен на равноценную недвижимость. Тогда выяснилось, что здание арендует не только город, но и частные компании. Поэтому, по словам главы Минкульта РФ Ольги Любимовой, усадьба приносит около 63 миллионов рублей ежегодно.

