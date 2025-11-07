Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

Новый свердловский омбудсмен объяснила рост подростковой преступности

Омбудсмен Титова связала рост подростковой преступности с количеством детей
07 ноября 2025 в 10:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Титова призвала взрослых помочь детям найти себе занятие

Титова призвала взрослых помочь детям найти себе занятие

Фото: Илья Московец © URA.RU

Одним из фактором роста детской преступности является то, что детей подросткового возраста, рожденных в период беби-бума, сейчас больше. Такое мнение озвучила новый детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова. 

«Есть объективный фактор роста преступности. Сейчас как раз к этому возрасту подошли дети того периода, когда был всплеск рождаемости. Детей стало больше. Детей нужно уводить с улицы. Работают очень хорошо формы дополнительного образования — детские клубы, образовательные центры. Важно протянуть детям руку и рассказать о таких возможностях», — рассказала Титова на конференции в ТАСС.

В большом интервью URA.RU с Титовой тоже была затронута тема детской преступности. Она рассказала о реализации программы «Подростки России», которой предусмотрено создание подростковых центров. Уполномоченный по правам ребенка также обозначила пути решения ситуации с зацеперами и трамвайными хулиганами в Екатеринбурге. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал