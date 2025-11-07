Новый свердловский омбудсмен объяснила рост подростковой преступности

Титова призвала взрослых помочь детям найти себе занятие Фото: Илья Московец © URA.RU

Одним из фактором роста детской преступности является то, что детей подросткового возраста, рожденных в период беби-бума, сейчас больше. Такое мнение озвучила новый детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова.

«Есть объективный фактор роста преступности. Сейчас как раз к этому возрасту подошли дети того периода, когда был всплеск рождаемости. Детей стало больше. Детей нужно уводить с улицы. Работают очень хорошо формы дополнительного образования — детские клубы, образовательные центры. Важно протянуть детям руку и рассказать о таких возможностях», — рассказала Титова на конференции в ТАСС.