УрФУ вошел в топ-10 вузов по подготовке управленцев

УрФУ занял 10 место в топе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) вошел в топ-10 университетов по подготовке специалистов в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ). Об этом стало известно из рейтинга агентства RAEX.

«Среди вузов, расположенных за пределами двух столиц, наиболее высокие места заняли Казанский (Приволжский) федеральный университет (8-е место), Тюменский государственный университет (9-е место) и Уральский федеральный университет (10-е место)», — следует из анализа рейтинга на сайте агентства. Также в топ попал другой вуз из Екатеринбурга — Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) занял в рейтинге 27 место.