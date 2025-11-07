УрФУ вошел в топ-10 вузов по подготовке управленцев
УрФУ занял 10 место в топе
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) вошел в топ-10 университетов по подготовке специалистов в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ). Об этом стало известно из рейтинга агентства RAEX.
«Среди вузов, расположенных за пределами двух столиц, наиболее высокие места заняли Казанский (Приволжский) федеральный университет (8-е место), Тюменский государственный университет (9-е место) и Уральский федеральный университет (10-е место)», — следует из анализа рейтинга на сайте агентства. Также в топ попал другой вуз из Екатеринбурга — Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) занял в рейтинге 27 место.
Первые три места заняли московские университеты: РАНХиГС, НИУ ВШЭ и МГУ имени М. В. Ломоносова. С пятого по седьмое место заняли СПбГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова и МГИМО МИД России. Также агентство отметило, что за год количество студентов бакалавриата и магистратуры по направлению ГМУ увеличилось на 12%.
