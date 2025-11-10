Трамп рассказал, почему США сохранит высокие пошлины в отношении Индии
11 ноября 2025 в 02:00
Срочная новость
Фото: © URA.RU
США сохраняют высокие пошлины в отношении Индии из-за того, что она продолжает закупать нефть у России. Об этом заявил Дональд Трамп в Белом доме.
