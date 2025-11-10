Лудоманам в России приготовили неприятный «сюрприз»

Если закон примут, сделать ставку по кредитке в РФ будет нельзя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство РФ поддержало инициативу о запрете для букмекеров и спортивных тотализаторов принимать ставки с использованием средств кредитных карт. При этом закон нужно доработать, указано в отзыве правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Документ предусматривает запрет на прием ставок с использованием кредитных карт. Обязанность по отказу на проведение таких финансовых операций авторы предлагают возложить на банки-эмитенты (тех, кто выпускает карты). Они при проверке должны ориентироваться на присвоенные в рамках платежной системы коды или иные идентификаторы, свидетельствующие, что перевод осуществляется в пользу букмекера или тотализатора», — на официальное решение профильной комиссии ссылаются «Ведомости».

Проект с поправками в ФЗ о регулировании азартных игр внесли на рассмотрение в Госдуму прошлой осенью. В рамках доработки законопроекта правительство выступило с инициативой ввести запрет на осуществление ставок с использованием заемных средств, размещенных на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей, а также посредством корпоративных карт.

