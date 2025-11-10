Трамп пообещал снизить давление на союзника РФ за шаг против Москвы
11 ноября 2025 в 02:02
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Соединенные Штаты Америки в определенный момент времени планируют снизить ставки пошлин на товары, импортируемые из Индии, в связи с тем, что эта страна сократила объемы закупок нефти у РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал