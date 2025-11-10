Казахстан не пойдет на выдавливание России

Президенты России и Казахстана готовятся к саммиту в Москве Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Руководство Казахстана никогда не пойдет на выдавливание России из своей экономики. Вместе с тем, как рассказал в интервью URA.RU директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, Астана держится равноудаленно от РФ и США, от Китая и Британии. Республика не хочет, как Украина, превратиться из субъекта в объект геополитики. Казахстан балансирует, поэтому ожидать прорыва от встречи лидеров Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Москве не стоит. Многое будет зависеть от исхода СВО.

«Отношения России с Казахстаном и Украиной не сравнимы»

- 11-12 ноября состоится визит президента Токаева в Россию. Как можно оценить текущий уровень наших двусторонних отношений?

Москва готовится к российско-казахстанскому саммиту на высшем уровне 11-12 ноября

- Отношения наших стран союзнические. Россия и Казахстан входят и в ЕАЭС, и в ШОС, и в ОДКБ. По сути, мы и военные союзники, и экономические партнеры. У нас достаточно стабильно развиваются прагматичные отношения.

- Но с начала СВО Казахстан занял весьма осторожную позицию. Спецоперацию Такаев не поддержал, хотя и к санкциям не присоединился, пошел на параллельный импорт. Есть ли риски для наших отношений?

- И политические, и экономические риски существуют. Казахстан находится в достаточно сложном положении: он не хочет оказаться под санкционным прессом, не хочет портить отношения с США, Великобританией, Евросоюзом и пытается как-то удержать эту конструкцию. Делать это сложно, но так поступают все партнеры России.

Если говорить о военном союзничестве, реальным союзником России оказалась только КНДР. Но это не значит, что у нас плохие отношения с Казахстаном.

Надо учитывать, что наш мир охвачен турбулентностью холодной войны. И здесь каждый сам за себя: никто не хочет попасть под пресс санкций или оказаться втянутым в военные конфликты. Поэтому, да, с одной стороны, Казахстан — это прекрасное окно для параллельного импорта, с другой — он выстраивает свои собственные отношения с теми странами, которые ведут прокси-войну в отношении России, а это — США, страны ЕС и Великобритания.

- А отношения России и Казахстана зависят от СВО и ее исхода?

Политические элиты всех стран постсоветского пространства ждут исхода СВО, от которого, как они считают, зависит их будущее

- Наши отношения с Казахстаном, как и с другими государствами СНГ, действительно зависят от исхода военной операции на Украине. Если Россия будет неуспешна в этом конфликте, у нас будут прекрасные отношения с государствами СНГ.

- Что вы имеете в виду?

- Ни одна из стран СНГ не заинтересована в решительной военной победе России на Украине — это сильно укрепит наши позиции на постсоветском пространстве. В то же время они не желают поражения России, потому что тогда и у них будут проблемы.

Для них выгоднее всего некий статус-кво, заморозка конфликта, пусть даже с победой России по очкам, если пользоваться боксерской терминологией. Но как поражение России, так и решительная победа почти никому не выгодна.

- И все же, почему не выгодна победа России на Украине?

- А что такое Украина? Это прецедент радикального изменения границ, которые сложились после распада Советского Союза. До этого они менялись незначительно: была признана независимость Южной Осетии и Абхазии. Но это крошечные территории. Крым тоже небольшой. Сейчас же идет радикальный пересмотр границ на пространстве бывшего СССР.

Многие в постсоветских элитах думают и про себя, опасаясь, как бы и с их республиками чего не вышло. Хотя российское политическое руководство много раз заявляло, что Украина — это уникальный случай. Никто даже не занимался бы перекраиванием границ, если бы там не установился неонацистский режим, который подвергает русскоязычное население репрессиям. Но даже понимая это, многие политики в СНГ думают о том, что будет дальше.

- А за годы СВО изменила ли Россия свою политику на постсоветском пространстве, в отношениях с тем же Казахстаном, чтобы избежать повторения Украины, где наша внешняя политика была провалена?

- Сложно сказать. Хочется верить, что выводы сделаны. Но вы правы в том, что СВО началась из-за того, что политические и экономические методы отстаивания российских интересов на Украине не просто не сработали, а полностью провалились. Поскольку не получилось отстоять интересы России политическими, экономическими методами, пришлось прибегнуть к военным.

Но что касается Казахстана, отношения России с Казахстаном после распада Советского Союза изначально строились на здоровой прагматичной основе. У нас не было каких-то вопросов по поводу того, что Казахстан уходит в западную зону влияния.

По Украине всегда была серьезная территориальная проблема — Крым, а в отношениях с Казахстаном ничего подобного не было. После распада СССР Казахстан сразу пошел на то, чтобы стать экономическим партнером России, ее военным союзником. Украина же никогда не была ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, одним из авторов идеи создания которого был Казахстан. Поэтому их невозможно сравнивать.

- Но в прошлые годы в Казахстане отмечались случаи русофобии. Что-то изменилось?

В январе 2022 года Россия помогла Казахстану предотвратить госпереворот

- Опять же, нельзя сравнивать Казахстан и Украину, которая стала своего рода экспериментом социальной инженерии, когда государство, изначально крайне близкое к России, взяли и сделали враждебным нашей стране. Там сработала уникальная украинская специфика, которой нет в Казахстане.

Да, в Казахстане существуют политические силы, которые хотели бы, чтобы страна пошла по украинскому пути, они хотели бы видеть в России врага, но они не находятся у власти. А политические элиты, которые руководят республикой, безо всякой симпатии относятся к сторонникам антироссийского пути Казахстана.

«Токаев не пойдет на выдавливание России ради США или Китая»

- По данным Нацбанка Казахстана, за последние пять лет основным инвестором в экономику республики стали Нидерланды. Россия на втором месте, при этом растут инвестиции США и Китай. Довольно плотная конкуренция. Какие у нас перспективы?

На днях президент США Дональд Трамп активно взялся за страны Центральной Азии

- Политическое руководство Казахстана, лично Токаев, никогда не пойдет на полное выдавливание России из экономики республики. Токаев занимается геополитическим балансированием, для него очень важно сохранять хорошие отношения со всеми игроками. Он понимает, что, если сделает однозначный выбор, страна может быть втянута в какой-то конфликт или в нежелательную политическую ситуацию. Поэтому Казахстан, пока это возможно, будет развивать отношения с кем угодно, до последнего избегая какого-либо выбора. И это касается не только Казахстана, а 90 процентов государств планеты.

- Между тем недавно в Казахстане побывали замгоссека США Кристофер Ландау и спецпредставитель Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. Кроме того, прошел саммит «США — Центральная Азия» (C5+1), где и Токаев, и другие лидеры заметно льстили Трампу. О чем это говорит? России есть о чем задуматься?

- Это как раз-таки развитие отношений на параллельных треках. Поймите, Казахстан не может пересмотреть свои отношения с Россией – это будет стоить ему его государственности и суверенитета. США будут пытаться действовать в своих интересах.

Штаты, например, прекрасно понимали, что конфликт с Россией будет стоить Украине ее государственности, суверенитета и много еще чего. Но они толкнули Украину на этот конфликт. То же самое Соединенные Штаты с радостью сделают с Казахстаном и с любой другой страной. Отсюда вопрос: нужно ли элитам Казахстана и тех стран, которые Запад может толкнуть против России, то же самое, что происходит на Украине? Однозначный ответ: нет. И политическое руководство Казахстана неоднократно давало понять, что оно не будет играть в эти игры, а будет держаться равноудалено.

Казахстан вообще находится в зоне влияния целого ряда акторов — там есть и российское влияние, и китайское, и американское, и британское, и турецкое (это вообще самостоятельная линия). А еще есть проблема роста радикального исламизма, потому что у них талибы под боком, которые пока ведут себя крайне мирно и тихо, но что будет через 10 лет, неизвестно. То есть Казахстан находится в очень неблагоприятном геополитическом окружении.

При этом он является седьмой страной по площади территории в мире, но с населением порядка 17 миллионов человек (как в одной Москве). К тому же страна не какая-то проходная, а обладающая ценными природными ресурсами.

В такой ситуации, чтобы не превратиться из субъекта в объект мировой политики, Казахстан ведет себя достаточно прагматично: он дружит со всеми и пытается сделать так, чтобы не оказаться втянутым в чьи-либо геополитические комбинации.

- Россия и Казахстан планируют строительство восточной ветки транспортного коридора «Север — Юг». Но это — дорога через нестабильный Афганистан. Почему это направление так привлекательно, несмотря на все риски? Есть ли какое-то понимание по этому проекту?

- Афганистан — это в какой-то степени перекресток мировых торговых путей, и многие игроки мировой политики заинтересованы в его стабилизации. Именно поэтому и Москва, и Пекин, и Исламабад, и Тегеран и другие столицы закрыли глаза на то, что в Афганистане установился зверский средневековый режим. Стабильности там действительно нет. Только-только завершились бои на афганско-пакистанской границе, как пакистанское руководство заявило, что рассматривает перемирие с Афганистаном, заключенное в Дохе, как временное. Поэтому потенциальные инвесторы будут ждать полной стабилизации положения дел в Афганистане, потом только начнут реализовывать какие-то свои проекты.

- То есть для России и Казахстана этот проект остается жизнеспособным?

Восточная ветка транспортного коридора «Север - Юг» - привлекательный проект для Казахстана, несмотря на нестабильность в Афганистане

- Это скорее проект России, Китая, Пакистана и Ирана, отчасти — Индии. Казахстан в этой комбинации, конечно, игрок далеко не первого порядка. Но поскольку через него будет идти транзит, он, конечно, заинтересован в развитии проекта.

- Россия получила право построить одну из трех АЭС в Казахстане, еще две отданы Китаю. Это некая уступка Пекину?

- Да. Повторюсь, казахстанское политическое руководство будет держаться в нынешних условиях равноудалено: если сделает шаг в сторону России, будет делать шаг и в сторону Китая, и в сторону США.

Казахстану важно сохранить хорошие отношения со всеми, чтобы элементарно не потерять свой суверенитет в условиях холодной войны, которая рискует при определенных обстоятельствах свалиться в третью мировую. В этих условиях Казахстан просто хочет остаться в стороне.

- Можно ли ожидать прогресса в наших отношениях по итогам саммита Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Москве?