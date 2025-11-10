Саркози сообщил о подготовке к апелляции по своему уголовному делу

Саркози заявил, что сосредоточится на доказательствах своей невиновности Фото: wikipedia.org/Richard Pichet

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции. Об этом он написал в соцсети.

«Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель — доказать мою невиновность», — написал Саркози в социальной сети Х (бывший Twitter)

Экс-президент также выразил благодарность тем, кто поддерживал его во время заключения. Саркози отметил, что тысячи отзывов и писем дали ему силы перенести это испытание.

