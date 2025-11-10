Логотип РИА URA.RU
Саркози сообщил о подготовке к апелляции по своему уголовному делу

11 ноября 2025 в 01:54
Саркози заявил, что сосредоточится на доказательствах своей невиновности

Фото: wikipedia.org/Richard Pichet

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции. Об этом он написал в соцсети.

«Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель — доказать мою невиновность», — написал Саркози в социальной сети Х (бывший Twitter)

Экс-президент также выразил благодарность тем, кто поддерживал его во время заключения. Саркози отметил, что тысячи отзывов и писем дали ему силы перенести это испытание.

Ранее парижский суд вынес приговор Николя Саркози, признав бывшего президента виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-главе государства назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, причем два года из них — условно. Обвинение основывалось на том, что Саркози пытался получить секретные сведения от судьи Кассационного суда, пообещав взамен трудоустройство. Несмотря на заявление о своей невиновности, Саркози сообщил, что готов подчиниться решению суда.

