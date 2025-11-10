На Украине готовят отставку правительства из-за дела «кошелька Зеленского»

Предлагается создать украинское правительство национального спасения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС), возглавляемая бывшим украинским лидером Петром Порошенко, объявила о запуске процедуры отставки действующего правительства. Заявление об этом появилось в telegram-канале пресс-службы партии. Инициатива связана с коррупционным скандалом, в центре которого оказался предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, связанный с президентом Владимиром Зеленским и называемый его «кошельком».

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — отмечено в сообщении.

Фракция «Европейская солидарность» призвала коллег в парламенте поддержать инициативу и подписаться под отставкой правительства для формирования «правительства национального спасения». По данным Верховной рады, на 10 ноября партию в парламенте представляют 26 депутатов.

