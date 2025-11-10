Индийские НПЗ приостановили импорт нефти из России

Индия определилась с альтернативой российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели пять миллионов баррелей сырой нефти на спотовых рынках через тендеры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Закупки сделаны в рамках поиска альтернативы российским поставкам.

«Hindustan Petroleum (HPCL) приобрела по два миллиона баррелей американской нефти марки West Texas Intermediate и нефти марки Murban из Абу-Даби с поставкой в январе», — пишет издание. При этом Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) купила миллион баррелей марки Basra Medium с поставкой 1 — 7 января.

Индийские компании ищут новые источники углеводородов после того, как США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. MRPL и HPCL уже приостановили импорт из России.

