Фракция Порошенко начала процедуру отставки правительства Украины
11 ноября 2025 в 00:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Верховной раде фракция партии «Европейская солидарность», возглавляемой бывшим президентом Украины Петром Порошенко, инициировала процедуру отстранения действующего правительства. Причиной стало развитие коррупционного скандала, связанного с деятельностью Тимура Миндича — предпринимателя, одного из совладельцев студии «Квартал 95» и соратника президента Владимира Зеленского.
