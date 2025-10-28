Логотип РИА URA.RU
Песков прокомментировал создание в Европе антиукраинского альянса

Песков: принятие в Евросоюз Украины принесет много головной боли ЕС
28 октября 2025 в 14:31
По мнению Пескова, некоторые действия ЕС могут принести «много головной боли» организации в будущем

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Евросоюзе (ЕС) есть страны, которые стараются защитить свои интересны несмотря на давление остальных стран-участниц организации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление о том, что в ЕС зреет создание антиукраинского альянса.

Ранее стало известно, что Венгрия достигла соглашения с Чехией и Словакией о формировании в составе Евросоюза альянса государств, придерживающихся скептической позиции в отношении Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора главы венгерского правительства Балажа Орбана.

«Есть те [страны], пускай они малочисленные, но группа стран, которые преследует цель защиты своих интересов, им сложно, их давят, подавляют их активность, посмотрим, как будет дальше», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля также отметил, что все перечисленные действия в будущем возымеют негативный эффект для Европы. Он отметил, что сейчас некоторые страны ЕС идут по пути милитаризации. В частности, конфискация российских активов или принятие Украины в ЕС принесет «много головной боли Европе», добавил Песков.

«ЕС в подавляющем большинстве государств находятся в европейском мейнстриме милитаристком. <...> [Евросоюз] готовы делать опрометчивые шаги, которые принесут много головной боли ЕС. Будь то тема конфискации российских активов, будь то принятие в ЕС Украины», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

