Экс-помощник главы свердловского ГУФСИН получил срок за взятки
Марат Кабиров признал вину в получении взятки
Фото: Илья Московец © URA.RU
Верхнепышминский городской суд признал виновным во взятке бывшего помощника начальника ГУФСИН по Свердловской области по соблюдению прав человека в исправительных учреждениях полковника Марата Кабирова и троих его подельников. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Кабиров попал на скамью подсудимых вместе с экс-председателем региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Кириллом Васильченко, Юлией Акишиной и Натальей Мельниковой. Последних троих обвинили в посредничестве во взяточничестве. Во время судебного следствия все фигуранты признали вину.
По версии следствия, Кабиров за взятку обещал заключенному помочь получить условно-досрочное освобождение (УДО). Другой эпизод связан с арестантом, который хотел добиться лояльного отношения со стороны администрации СИЗО. В итоге Кабиров за деньги помог ему не уехать отбывать срок в колонию, а остаться в изоляторе.
«Кабирову назначили четыре года в колонии, Акишиной — штраф 600 тысяч рублей, Мельниковой — 400 тысяч, а Васильченко — 600 тысяч рублей», — сообщили в инстанции. Гособвинитель в прениях просил суд назначить Кабирову три года в колонии общего режима со штрафом в 1,4 миллиона рублей. А его подельникам — штрафы.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!