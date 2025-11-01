Экс-помощник главы свердловского ГУФСИН получил срок за взятки

Марат Кабиров признал вину в получении взятки Фото: Илья Московец © URA.RU

Верхнепышминский городской суд признал виновным во взятке бывшего помощника начальника ГУФСИН по Свердловской области по соблюдению прав человека в исправительных учреждениях полковника Марата Кабирова и троих его подельников. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Кабиров попал на скамью подсудимых вместе с экс-председателем региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Кириллом Васильченко, Юлией Акишиной и Натальей Мельниковой. Последних троих обвинили в посредничестве во взяточничестве. Во время судебного следствия все фигуранты признали вину.

По версии следствия, Кабиров за взятку обещал заключенному помочь получить условно-досрочное освобождение (УДО). Другой эпизод связан с арестантом, который хотел добиться лояльного отношения со стороны администрации СИЗО. В итоге Кабиров за деньги помог ему не уехать отбывать срок в колонию, а остаться в изоляторе.

