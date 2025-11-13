Четыре развода, голые выходки и продажа особняка на Рублевке: Дмитрию Диброву — 66

Дмитрий Дибров отметит 66-летие 14 ноября Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

В пятницу, 14 ноября 2025 года, популярному телеведущему, шоумену и продюсеру Дмитрию Диброву исполняется 66 лет. На экране интеллигент, эрудит и ведущий рейтинговых программ, а в жизни четырежды разведенный ловелас, в последнее время не чурающийся откровенно скандальных выходок. Подробнее о карьере и жизни Диброва — в материале URA.RU.

Ростовское детство и первые шаги в карьере Диброва

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону в семье, где слово и образование имели особое значение: отец, Александр Афанасьевич, был деканом филологического факультета Ростовского государственного университета. Мать, Татьяна Валентиновна, долгие годы работала в университете.

После того, как родители расстались, отчим Николай стал для будущего телеведущего настоящей опорой. Старший брат Владимир посвятил жизнь ростовскому телевидению. Известно также, что прадед Дмитрия был портным, а дед — барабанщиком.

После окончания ростовской школы № 80 он поступил в университет, где в 1981 году получил диплом журналиста. Именно там, на филологическом факультете, формировался его стиль — ироничный, живой, умный, — тот самый, который позже сделает его одним из самых узнаваемых телеведущих страны.

По приглашению Леонида Парфенова Дибров перешел работать на НТВ Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Global Look Press

Первые профессиональные шаги Дибров сделал в подмосковной районной газете «Призыв», где был корреспондентом и заведующим отделом писем. Уже через год, в 1982-м, он перебрался в «Московский комсомолец» — тогдашнюю кузницу молодых журналистов. Параллельно начал сотрудничать с телевидением, участвовал в юмористической передаче «Веселые ребята».

Вскоре перешел в ТАСС, где дорос до заместителя заведующего молодежной редакцией, а с 1987 года работал специальным корреспондентом Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Именно тогда он познакомился с командой легендарного «Взгляда», где делал репортажи на музыкальные темы и начал оттачивать свой неповторимый стиль подачи материала — умный, насмешливый, чуть провокационный.

Дмитрий Дибров на телевидении: работа на ОРТ и ВГТРК

В конце 1980-х он вместе с коллегой Андреем Столяровым запустил экспериментальную программу «Монтаж». Это была настоящая лаборатория телевидения — ироничные вставки, компьютерная графика, неожиданные сочетания видеоряда и смысла.

Из этого эксперимента выросла и телевизионная экранизация поэмы Иосифа Бродского «Представление», работа над которой заняла полгода. Уже тогда было видно, что Диброву тесно в рамках классического телеформата: ему хотелось осмыслять эпоху, а не просто пересказывать новости.

Дибров (крайний справа) принимал участие в юбилейном мероприятии, повященном 30-летию КВН Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

В начале 1990-х он работал на ВГТРК и в «Останкино», где занимал пост главного режиссера, а затем заместителя гендиректора 4-го канала. Там же создал телекомпанию «Свежий ветер» и популярное утреннее шоу «Доброе утро». Его творческая биография в эти годы напоминает калейдоскоп: каналы, форматы, новые идеи.

В 1993 году участвовал в юбилейном мероприятии, посвященном 30-летию КВН. Вместе с ним на концерте присутствовали и другие бывшие участники Клуба веселых и находчивых, среди них — Юрий Саульский, Матвей Ганапольский* (признан в России иноагентом), Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович и Леонид Ярмольник.

В середине девяностых он руководил утренним каналом ОРТ «Подъем», позже стал художественным руководителем музыкального канала «НТВ-Плюс», а затем вернулся на ОРТ, где готовил обновленный формат «Доброго утра». Но настоящим прорывом стала программа «Антропология».

Звездный час Диброва: «Антропология» и «Кто хочет стать миллионером?»

В 1997 году Дибров пришел к Константину Эрнсту с предложением совмещать работу на ОРТ и ночные эфиры на «Телеэкспо». Эрнст отказал, и Дмитрий выбрал ночное телевидение. Так появилась «Антропология» — программа-размышление, где ведущий с присущим ему артистизмом и философской иронией беседовал с гостями обо всем — от музыки и литературы до смысла жизни. Проект стал культовым, а сам Дибров — фигурой, задающей интеллектуальную моду на ТВ.

В 1998 году он перешел на НТВ по приглашению Леонида Парфенова. Сначала вел «Старый телевизор», а затем возродил «Антропологию» уже в новом формате. С осени 1999 года стал ведущим популярной игры «О, счастливчик!», которая позднее трансформировалась в «Кто хочет стать миллионером?». Вопросы, музыка напряжения и фирменная манера Диброва — спокойная, чуть ироничная, с оттенком джентльменского юмора — сделали программу символом эпохи.

Дибров с экс-супругой Полиной и их детьми Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После ухода с НТВ весной 2001 года он вернулся к Эрнсту на ОРТ, где возглавил дирекцию ночного вещания. Там запустил «Ночную смену», а позже — «Апологию». Эти проекты продолжали его философскую линию — разговор с умным человеком без суеты и пафоса. Но к 2003-му интерес публики снизился, и сам Дибров признал, что «Апология» утратила искренность, превратившись в площадку для продвижения артистов. Весной 2004 года он покинул «Первый канал» и ушел на «Россию», где вел программы «ПроСвет», «Я готов на все!» и «Вести. Подробности».

Музыка, «Форт Бояр» и другие проекты в карьере Диброва

После закрытия этих проектов телеведущий на время исчез с экранов и переключился на музыку: играл концерты, участвовал во втором сезоне шоу «Две звезды». В 2008 году вместе с Львом Новоженовым запустил интернет-портал Top4Top, однако проект оказался экономически неустойчивым. В конце того же года Дибров вернулся на «Первый канал» и вновь стал лицом «Кто хочет стать миллионером?», сменив Максима Галкина (признан в России иностранным агентом). Этот этап длился почти 14 лет — до 2022-го.

В разные годы он вел и другие проекты: спортивное шоу «Жестокие игры», принимал участие в «Форте Бояр», руководил программой «Секретная папка» на телеканале «Звезда». Последняя завершилась после громкого инцидента на съемках, когда обсуждалась тема «цветных революций». В 2020 году телеведущий перенес микроинсульт, однако быстро восстановился и уже весной вернулся в эфир.

В последние годы Дибров остается востребованным и активным. Он ведет рубрику «Антропология» в журнале «Подкаст.Лаб» на «Первом канале», участвовал в проектах «Сессия» на «VK Видео» и «Это нормально?» на ТНТ вместе с Ольгой Бузовой. В 2025 году вновь занял кресло ведущего «Кто хочет стать миллионером?». Программу он будет вести по очереди с Юлианой Карауловой. В сети ходят слухи, что таким образом организаторы передачи решили подогреть интерес публики, тем более что произошло это возвращение сразу после развода телеведущего с женой Полиной.

Личная жизнь и творческое наследие Дмитрия Диброва

С Полиной Дмитрий Дибров прожил в браке 16 лет Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Личная жизнь Дмитрия Диброва всегда вызывала интерес. Его первой супругой была Эльвира, с которой у него родился сын Денис. Второй брак — с Ольгой, сотрудницей ТАСС, — принес дочь Ладу, ныне живущую во Франции. Третьей женой стала актриса Александра Ильвес, но союз продлился недолго. В 2009 году он женился на фотомодели Полине Наградовой, ставшей «Миссис Россия-2017». Их союз длился 16 лет, у пары трое сыновей — Александр, Федор и Илья.

За свою карьеру Дибров создал десятки программ и телепроектов, многие из которых стали знаковыми для отечественного телевидения. Он писал музыку для заставок, снимался в фильмах, участвовал в дубляже и даже выпустил музыкальный альбом «Ром и пепси-кола» — сборник песен Майка Науменко в собственном исполнении.

Его творческая биография отмечена и престижными наградами: в 1989 году он получил главный приз фестиваля электронного кино в Монтрё, в 1992-м — премию Cinemavideo в Карлсруэ, а в 1993-м стал лауреатом фестиваля «Аниграф-93». В 2000 году его игра «О, счастливчик!» принесла «ТЭФИ».

В арсенале шоумена есть престижные телевизионные награды Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

За десятилетия работы Дибров превратился в символ телевидения, где интеллект не противоречит шоу, а самоирония уживается с культурой. Его путь — это история российского ТВ в лицах: от советского «Взгляда» и экспериментов с видеомонтажом до эпохи цифровых платформ и подкастов. Дмитрий Дибров остается редким примером человека, который сумел сохранить внутреннюю свободу в мире, где формат часто диктует содержание.

Громкий развод и откровенные выходки Диброва

Накануне дня рождения Дмитрия Диброва телеканал РЕН-ТВ выпустил документальный фильм «Тайная жизнь богатых и знаменитых». В нем речь идет о закрытых вечеринках и рискованных развлечениях элиты. Среди тех, кто оказался под прицелом, упомянули и телеведущего — намеки на его участие в свингер-пати звучали и раньше. Поводом стали публикации старых видео, где мужчина, похожий на Диброва, ведет себя крайне двусмысленно в компании девушек.

Дибров с сыном Александром на премьере фильма Андрея Кончаловского Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Первое громкое видео появилось в начале осени: мужчина, похожий на телеведущего, отдыхал в московском пляжном клубе в окружении девушек. Пользователи заметили жесты, которые показались им более чем неприличными. Позже всплыло новое видео — уже с кадрами, где предполагаемый Дибров выходит из машины с расстегнутой ширинкой и торчащим оттуда половым органом. Реакции телеведущего на эти ролики пока нет, но его молчание породило еще больше слухов и комментариев.

Развал семьи Дибровых начался весной 2025 года. Полина, четвертая жена Дмитрия, призналась, что отношения давно трещали по швам. Ее внимание, как оказалось, привлек сосед по поселку — бизнесмен Роман Товстик, который был другом семьи. По словам жены миллиардера, чувства между ними тянулись уже восемь лет. Несмотря на публичное отрицание, история быстро вышла за рамки частной драмы.

Камнем преткновения в четвертом браке Диброва стал бизнесмен Роман Товстик Фото: Instagram / roman_tovstik (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поначалу развод выглядел почти образцово. Юристы быстро уладили имущественные вопросы, а адвокат Александр Добровинский подчеркнул: спора о детях нет. Но за спокойствием скрывались эмоции. Сам Дибров в одном из интервью назвал себя «рогоносцем» и признался, что тяжело переживает происходящее. Потом досталось сопернику Роману Товстику, которого телезвезда назвал «лысой фасолью».

«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, ты можешь облысеть, как фасоль. Но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня! Саша должен знать. Всем можно, нам нельзя. Мы молчим, мы Дибровы. А остальные — фасоль!», — высказался ведущий в присутствии сына Александра.

Неожиданно скандал получил продолжение в юридической плоскости. Дибров заявил, что намерен запатентовать свою фамилию — как часть собственного «бренда». Он подчеркнул, что Полина «работает под его именем» и пообещал выдать разрешение на использование фамилии только официально. Юристы отметили, что запретить экс-супруге носить фамилию мужа невозможно, но сам ход Диброва стал новой темой для обсуждения.

Что сейчас происходит с Дмитрием Дибровым

После развода телеведущий заметно изменился: похудел, отказался от алкоголя и стал вести здоровый образ жизни. Однако эмоционально, похоже, не справился. В театре в Москве, где проходил гастрономический спектакль, он сорвался на журналистку, обвинив ее во лжи и пригрозив судом. Ведущего вывел из себя вопрос о том, готовила ли ему еду любовница.

«Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете? Зачем вы это делаете: вам больше сказать нечего? Вы ничего не можете производить? Только врать? А вы врете: у меня нет любовниц! Ну как, съели?» — возмутился ведущий. Он добавил, что подаст в суд на журналистку.

Этот инцидент окончательно разрушил образ «спокойного интеллектуала», к которому зрители привыкли за годы его карьеры.

В середине ноября стало известно, что Дибров выставил на продажу свой особняк на Рублевке за 570 миллионов рублей. Полина с детьми живет неподалеку — чтобы сохранить их общение между родителями. Сам телеведущий утверждает, что хочет подать пример «цивилизованного развода» и даже не исключает, что однажды примет бывшую супругу обратно.

Но пока публика видит лишь человека, который пытается удержать остатки прежней жизни, окруженный скандалами и вниманием, за которое, как он сам говорит, «идет охота во времена цифровых Чичиковых».

*Матвей Ганапольский признан в России иностранным агентом