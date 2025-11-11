Дибров продает семейный дом после развода с женой: любовные и скандальные истории о легенде российского ТВ

Дибров выставил на продажу виллу, которую покупал бывшей жене Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров, известный по программе «Кто хочет стать миллионером?», продает роскошную семейную виллу, названную в честь его теперь уже бывшей супруги Полины Дибровой. С ней он прожил 16 лет, у них родились трое детей, но последние несколько месяцев их жизни прошли под вниманием общественности — все следили за вновь и вновь всплывающими скандалами. Это не единственный случай, когда персона телеведущего привлекала столько внимания. В СМИ, к примеру, постоянно публиковались факты о череде его романов с молодыми партнершами. Подробнее об этих и многих других историях — в материале URA.RU.

Продажа семейной виллы

Дибров выставил на продажу трехэтажный особняк в подмосковной деревне Лапино, стоимость которого оценивается в 570 миллионов рублей. Известно, что телеведущий лично участвовал в разработке проекта, контролировал строительство и занимался обустройством поместья. Более того — особняк носит название Paulina, и является совместным имуществом экс-супругов. Телеведущий неоднократно упоминал в интервью, что гордился этим домом.

В некоторых помещениях еще сохранились портреты бывшей супруги. Но все же особняк продают — и этот процесс завершает историю брака Дмитрия и Полины Дибровых.

Развод Дибровых

Дибров познакомился с Наградовой на шоу «Мисс тело» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дмитрий и Полина, тогда еще Наградовой, поженились в 2009 году. Ведущий увидел 17-летнюю девушку на конкурсе «Мисс тело», где она выступала в довольно откровенном наряде. «При виде Полины сердце у меня екнуло мгновенно. Я увидел в ней мать своего будущего ребенка», — говорил тогда мужчина, которому было уже около 50. Его слова приводит «Газета.ru».

Тогда же Дибров купил и виллу, которую назвал в честь жены. В течение последующих шести лет в семье родились три сына — Александр, Федор и Илья. Полина Диброва открыла клуб «рублевских жен» Dubrova Club, организовывала досуг светским дамам. Вместе с супругом они часто путешествовали. «Полина подарила мне вторую молодость», — говорил телеведущий.

Однако в июле 2025 года Диброва начала появляться на публике без обручального кольца, перестала выкладывать совместные фото. Среди тех, кто следил за их парой, распространились слухи. Позже эти слухи подтвердились.

Причиной расставания стал роман Полины Дибровой с предпринимателем-миллиардером Романом Товстиком, который также ради нее ушел из семьи, оставив жену и шестерых детей. При этом семьи Дибровых и Товстиков дружили, их дети тесно общались, а Полина даже была крестной матерью одного из детей Романа.

Супруги подавали на развод через адвокатов, лично на заседания не являлись. Позже правозащитники подчеркивали, что процесс прошел мирно и без скандалов. Официальной точкой в 16-летнем браке Дибровых стало решение Одинцовского суда Подмосковья, вынесенное в сентябре 2025 года.

Телеведущая Анна Калашникова отметила, что Дибров в браке был большим молодцом, который полностью обеспечивал свою супругу. Та, в свою очередь, занималась детьми и собой, у нее были иномарка и дом. Однако проблема, по мнению ведущей, может быть не только в изменении чувств в браке, но и уход Диброва с телевидения, что привело к уменьшению у него работы. Свое мнение Калашникова озвучивала в эфире НТВ.

Любовные истории

Дибров несколько раз выбирал молодых партнерш Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Личная жизнь Дмитрия Диброва всегда была предметом внимания публики. Женат он был четыре раза, также имел неофициальные романы.

Первые два брака прошли для ведущего еще в 1980-х, вне публичной сферы. От обоих браков у Диброва остались сын и дочь соответственно.

После этого у ведущего был роман с актрисой Дарьей Чарушей, которая была младше его на 11 лет. Они познакомились на кинофестивале — тогда Дибров был уже известной личностью. По информации «Комсомольской правды», именно ведущий помог актрисе с карьерой. Их отношения продлились шесть лет, и актриса до сих пор с теплотой вспоминает то время. Помимо Чаруши, романы у телеведущего были и с другими девушками, отметили в издании.

Третьей женой Диброва стала Александра Шевченко — она была на 26 лет моложе и в то же время приходилась ему внучкой отчима. Этот брак, заключенный в 2008 году, продлился менее года, но успел вызвать немало пересудов в светских кругах из-за разницы в возрасте и кратковременности отношений.

Сам телеведущий делал неоднозначные заявления по поводу возраста своих избранниц. Так, например, он говорил, что девушек «надо брать со школьной скамьи, пока они чисты», его слова приводит «Газета.ru».

Скандалы

В последнее время вокруг обсуждается несколько скандалов вокруг Диброва Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press © URA.RU

«Город грехов»

Одним из последних скандалов с участием якобы Диброва стало его ничем неподтвержденное участие в вечеринке под названием «Город грехов». Об этом писали в telegram-канале РЕН ТВ и ряде других СМИ. Отмечалось, что рядом с местом, где проходило мероприятие, был замечен человек, внешне якобы напоминающий известного телеведущего.

ДТП

В сентябре, когда шел бракоразводный процесс, появилась информация о том, что машина ведущего попала в аварию. Внутри находился только водитель, самого Диброго и его детей там не было.

Вопрос о любовницах

Уже позже, после развода, произошел иной инцидент: Дибров пришел в театр, чтобы посмотреть гастрономический спектакль. Там его встретили журналисты и задали вопрос о том, как его кормила бывшая жена Полина. После этого одна из журналисток спросила: готовит ли ему его любимую еду любовница, которая якобы есть у ведущего. На это Дибров ответил резко негативно.

«А вы откуда берете такую информацию? Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете? <...> А вы врете: у меня нет любовниц! Съели?! Подождите, я еще на вас в суд подам», — сказал он, после чего прекратил все дальнейшие расспросы и вернулся в зал.

Поминки за деньги

В сети появилась информация, что Дибров после развода и ухода с ТВ якобы готов проводить поминки за 7,5 миллионов рублей, но в условиях полной конфиденциальности. Эти слухи прокомментировал предприниматель, шоумен, президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

«Такая профессия в ритуале была всегда, их называли „профессиональные плакальщицы“. <...> Вот и Дибров, как профессиональная бабушка-плакальщица, ходит по похоронам», — сказал он.

Барецкий отметил, что в российской шоу-бизнесе в целом якобы стерты понятия нравственности, поэтому удивляться тому, что Дибров готов зарабатывать миллионы на таком деле не стоит. «В нашем шоу-бизнесе похороны давно стали как шоу и спектакль. В итоге туда приходят такие, как Дибров, которые даже отношения не имели к покойнику. И плачут за деньги», — резюмировал Стас

Краткая биография

Дибров многие годы вел программу «Кто хочет стать миллионером?» Фото: Руслан Рощупкин / РИА Новости

Дмитрий Дибров — журналист, теле- и радиоведущий, чья карьера началась в 1980-х годах и прошла впечатляющий путь развития. Выпускник филологического факультета Ростовского государственного университета, он начал с работы в газетах, затем перешел в ТАСС, а оттуда — на телевидение, где быстро раскрыл свой уникальный талант.

Всенародную известность и настоящую любовь зрителей ему принесло культовое шоу «Кто хочет стать миллионером?». Долгие годы Дибров был харизматичным и неподражаемым ведущим этой программы, его фирменные фразы и интеллектуальный шарм стали визитной карточкой проекта. Даже после ухода с шоу его ассоциируют именно с этой программой.