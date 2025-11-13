Россияне научились экономить на питании, не стоя у плиты

Многим выгоднее купить одну порцию готового блюда, чем все ингредиенты для него, объясняет президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители России с невысокими доходами, включая студентов, перешли на покупку уже приготовленных блюд, чтобы экономить деньги. Это одна из причин быстрого роста спроса на готовую еду, рассказал в интервью URA.RU президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков.

«Людям с относительно невысоким уровнем доходов, к которым относятся студенты, выгоднее купить одну порцию блюда, чем весь список продуктов для его приготовления. Тем более, что сейчас не только они, но и другие категории потребителей стали очень рачительны относительно чека, который они готовы оплатить. Люди среднего возраста и старше относительно скептически пока относятся к новым категориям продуктов, которые появляются на полках магазинов. Однако потребительское поведение быстро меняется», — отметил Беляков.