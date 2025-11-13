Спрос на ремонт посудомоек в Тюмени вырос на 1,3 раза за год

В топ услуг также вошли услуги уборки, к ним интерес увеличился на 42% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени ремонт посудомоечных машин и настройка интернета возглавили список самых востребованных услуг за октябрь 2025 года. Спрос на эти услуги вырос в 1,3 раза и на 77%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказывают эксперты «Авито Услуг».

«Зафиксирован уверенный рост спроса на широкий спектр направлений — от компьютерной помощи до бытовых и ремонтных услуг. Наибольший рост показали услуги по ремонту и обслуживанию посудомоечных машин — спрос увеличился в 1,3 раза», — пишут в исследовании.

В тройку лидеров также вошли услуги уборки, интерес к которым увеличился на 42%. В категории компьютерной помощи тюменцы чаще всего обращались за ремонтом игровых приставок — спрос вырос на 38%. В целом по Уральскому федеральному округу осенью также лидировали услуги по ремонту посудомоечных машин и настройке интернет-оборудования.

