Спрос на ремонт посудомоек в Тюмени вырос на 1,3 раза за год
В топ услуг также вошли услуги уборки, к ним интерес увеличился на 42%
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюмени ремонт посудомоечных машин и настройка интернета возглавили список самых востребованных услуг за октябрь 2025 года. Спрос на эти услуги вырос в 1,3 раза и на 77%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказывают эксперты «Авито Услуг».
«Зафиксирован уверенный рост спроса на широкий спектр направлений — от компьютерной помощи до бытовых и ремонтных услуг. Наибольший рост показали услуги по ремонту и обслуживанию посудомоечных машин — спрос увеличился в 1,3 раза», — пишут в исследовании.
В тройку лидеров также вошли услуги уборки, интерес к которым увеличился на 42%. В категории компьютерной помощи тюменцы чаще всего обращались за ремонтом игровых приставок — спрос вырос на 38%. В целом по Уральскому федеральному округу осенью также лидировали услуги по ремонту посудомоечных машин и настройке интернет-оборудования.
Ранее URA.RU сообщало, что за последние девять месяцев цены на ветеринарные услуги в Тюмени и по России выросли на 15–20%. По словам владельцев клиник, стоимость вакцин также увеличилась почти вдвое из-за того, что импортные товары теперь стоят больше, а доставлять их стало сложнее.
